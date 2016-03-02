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"جمل سائب" يتسبب فى مقتل 5 من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين فى السعودية

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"جمل سائب" يتسبب فى مقتل 5 من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين فى السعودية "جمل سائب" يتسبب فى مقتل 5 من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين فى السعودية
لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب 5 آخرون، تراوحت إصاباتهم ما بين الخطيرة والمتوسطة، وذلك نتيجة اصطدام مركبتهم بجمل سائب على طريق "الخرمة ـ الطائف"، بحسب صحيفة "الرياض" على موقعها الإلكترونى.

ونقلت الصحيفة عن مدير مرور الخرمة، الرائد شافى السبيعي، أن العمليات تلقت بلاغا عن اصطدام سيارة من نوع فورد بجمل سائب، وقد باشرت دوريات المرور وأمن الطرق والدفاع المدنى وفرق إسعافية موقع الحادث، وتم العثور على السيارة على بعد 800 متر من موقع الاصطدام بالجمل ما يؤكد السرعة الزائدة لقائد المركبة وعدم تمكنه من تفادى الاصطدام بالجمل، مشيرًا إلى أنه تم نقل المتوفين والمصابين وعددهم عشرة لمستشفى الخرمه العام.

وحذر الرائد السبيعى من مخاطر الجمال السائبة وتجاوز السرعة القانونية على الطرقة السريعة غير المسيجة.

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مصر 365

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