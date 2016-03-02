بلاتيني يطعن على قرار الفيفا أمام المحكمة الرياضية

(إفي) قدم الرئيس الموقوف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الفرنسي ميشيل بلاتيني طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضي على قرار إيقافه من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، الذي تم تأكيده في الاستئناف رغم خفض مدته من ثمان إلى ست سنوات.

وأعلنت المحكمة تسلم طعن بلاتيني، الذي يطالب بإلغاء قرارات لجنة الانضباط بالفيفا، بإيقافه عن أي نشاط متعلق بكرة القدم.

وكانت هذه العقوبة قد تأكدت في 24 فبراير الماضي من جانب لجنة الاستئناف التابعة للفيفا على خلفية قضية فساد محتملة.

وبدأت المحكمة بالفعل عملية التحكيم.

وسوف يقدم الطرفان دفوعهما مكتوبة وسوف تشكل هيئة من ثلاثة محكمين مع تحديد موعد انعقاد جلسة، ولاحقا سوف تصدر حكمها في هذا الخصوص.

وكان بلاتيني قد أعلن عقب معرفة قرار لجنة الاستئناف التابعة للفيفا أن القرار كان "مشينا وخاليا من أي بعد قانوني".

ويقوم قرار إيقاف بلاتيني وجوزيف بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، على واقعة فساد محتملة ذات صلة بحصول الفرنسي على 1.8 ملايين يورو من الاتحاد الدولي للعبة في فبراير 2011 بموافقة السويسري، "دون سند قانوني في الاتفاق المبرم بين المسئولين في 25 أغسطس.