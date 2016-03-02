ميسي: لا عداوة مع رونالدو.. نحترم بعضنا البعض

أبدى ليونيل ميسي نجم برشلونة احترامه لكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ونفى أن يكون هناك أي خلاف بينهما، مشيرا إلى أنهما لاعبان محترفان يدافع كل منهما عن فريقه.

ويتنافس الثنائي وجها لوجه منذ أن انتقل رونالدو إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد في صيف 2009، ومنذ تلك الفترة وهما محور العناوين حول تنافسهما على لقب الأفضل.

وصرح ميسي لصحيفة "إل جرافيكو" الأرجنتينية "لا توجد أية مشاكل بيني وبين رونالدو، نحن محترفان كل يدافع عن فريقه، نحن نتنافس في المباراة فقط، لكن لا شيء أكثر من هذا".

وعن شركائه في الهجوم نيمار داسيلفا ولويس سواريز "نحن مرتبطون سويا بعلاقة الصداقة التي تجمعنا، نحن لسنا زملاء في الملعب فقط".

وأضاف "نحن نعمل سويا في برشلونة ولا توجد عداوة أو تنافسية، جميعنا يمثل الفريق ولا يوجد أي تداخل في المهام".

وكان ميسي ونيمار ورونالدو مرشحين للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2015، ونجح البرغوث الأرجنتيني في الفوز بها للمرة الخامسة في مسيرته وأتى البرتغالي في المركز الثاني والبرازيلي في المركز الثالث.