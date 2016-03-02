رئيس "كهرباء البحيرة" يشيد بدور المجتمع المدنى فى المشاركة الإيجابية

أشاد المهندس محمد عبد العليم السطوحى - رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - بدور المجتمع المدنى فى المشاركة الإيجابية للعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة، التى تتم على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد سلطان - محافظ البحيرة - والمهندس محمد عبد العليم السطوحى - رئيس مجلس ادارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - للوحة توزيع كهرباء صقر على الطريق الزراعى السريع بنطاق قرية زهرة بكفرة الدوار، المقامة على مساحة 300 م2 تبرع من عائلة صقر، والتى قامت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات اللازمة للوحة بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه، وتضم 4 دوائر أساسية بعدد 14 مغذى لخدمة وزيادة الجهد بقرى معمل القزاز وسلطان والمصمودى وزهرة وعرمش والحجاجية وأطراف مركز كفر الدوار.

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - فى تصريحات صحفية - أن اللوحة مصدر مهم لتحسين الأداء والجهد بالقرى المستهدفة، مما سيسهم فى حل مشكلة ضعف التيار الكهربى وتوفير الكهرباء للمشروعات الاستثمارية بتلك القرى.

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