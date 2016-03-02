القبض على سائق بتهمة النصب والاحتيال فى الإسماعيلية

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية القبض على "سائق" بتهمة النصب والاحتيال؛ استولى على 50 ألف جنيه من مواطن بدعوى بيع شقة له يمتلكها بمدينة المستقبل على خلاف الحقيقة.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى أخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بلاغًا للعقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من "فاروق حلمى"، 28 سنة، حاصل على دبلوم معهد فنى صناعى مقيم المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول، بتضرره من المتهم "حمادة.ا"، 36 سنة، سائق مقيم مساكن هيئة قناة السويس ــ دائرة قسم أول؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، بدعوى بيع شقة له بمدينة المستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير، بعد إيهامه على غير الحقيقة بملكيته للشقة.

بإجراء التحريات السرية، أكدت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية استهدفت المشكو فى حقه، حيث تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما جاء ببلاغ الشاكى، اعترف بارتكابه الواقعة.

بالكشف الفنى عن المتهم تبين سابقة اتهامه فى (4) قضايا بتهمة "نصب"، ومطلوب التنفيذ عليه فى (15) حكمًا قضائيًا بتهم "تبديد، نصب"، وتم التحفظ على المتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشته للوقوف على مدى اتساع نشاطه الإجرامى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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