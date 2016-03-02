محافظ دمياط يشكل لجنة لبحث مشاكل تجار سوق الجملة بشطا وتحصيل مستحقات الدولة

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، تشكيل لجنة لبحث مشاكل التجار بسوق الجملة فى شطا، وإيجاد الحلول المناسبة لتحصيل مستحقات الدولة.

وشُكِلت اللجنة برئاسة اللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة، واللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة دمياط، ومدير الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، كما تضمنت اللجنة عضوية مندوبين من الغرفة التجارية بدمياط، ومجموعة من التجار بسوق الجملة.

وتكون مهمة اللجنة بحث مشاكل التجار بسوق الجملة بشطا، وإيجاد الحلول المناسبة لتحصيل مستحقات الدولة، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على المحافظ.

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