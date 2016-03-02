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وكيل "تضامن دمياط" يتفقد عددًا من الوحدات الاجتماعية

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وكيل "تضامن دمياط" يتفقد عددًا من الوحدات الاجتماعية وكيل "تضامن دمياط" يتفقد عددًا من الوحدات الاجتماعية
أجرى حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، زيارة تفقدية اليوم الأربعاء، إلى وحدة المنتزه الاجتماعية، ووحدة السنانية الاجتماعية، وقد ناقشت الزيارة الالتزام بمواعيد العمل ومساعدة العملاء وتقديم جميع أوجه الرعاية لهم وعدم التقصير فى أداء الخدمة لهم، وقد استمع وكيل الوزارة إلى مشاكل الموظفين وتقديم الحلول لهم، وذلك لرفعة العمل الاجتماعى، وعدم التقصير بمساعدة المواطنين.

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