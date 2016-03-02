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جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج 73 طبيبا بشريا ماليزيا

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جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج 73 طبيبا بشريا ماليزيا جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج 73 طبيبا بشريا ماليزيا
أقيم اليوم حفل تخريج دفعة 2015 للطلبة الماليزيين بالبرنامج الماليزى بكلية الطب البشرى، بجامعة الزقازيق، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، ومحمد راضى وزير التعليم الماليزى والمسئول عن البرامج الماليزية بالجامعات المصرية المختلفة والدكتور خالد عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب والدكتور أشرف صابر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد بيومى أستاذ التوليد وأمراض النساء والعقم بكلية الطب والمنسق العام للبرنامج الماليزى بالكلية وبمشاركة القائمين والمنظمين على البرنامج والطلاب الماليزيين بالفرق المختلفة والمكرمون من خريجى دفعة 2015.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا اليوم كثمرة جهدهم وتعاونهم خلال سنوات الدراسة من 2009 إلى اليوم

وقدم نور الدين التهنئة وتحية تقدير وإعزاز لكل أب وأم ولكل من شارك فى تنظيم الحفل وتخريج 73 سفيراً من جامعة الزقازيق إلى ماليزيا والعالم بدرجة طبيب متميز يستطيع أن يخدم بلده ونموذج للشعب المسلم المعتدل المتحضر والذى يمثل نموذجا للعالم العربى قادر على قيادة قاطرة التنمية .


>- جامعة الزقازيق تمنح 434 دكتوراه و1079 ماجستير و2412 دبلوم خلال عام
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