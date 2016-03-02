الحكومة توافق على قرض «الصناعي الصيني» لإنشاء محطة كهرباء الحمراوين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر السير فى اجراءات التوقيع على الاتفاقيين الإطاريين مع البنك الصناعى والتجارى الصينى ” ICBC”، لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم على مرحلتين بقدرة اجمالية 6×660 ميجاوات كل مرحلة بقدرة 3×660 ميجاوات بموقع الحمراوين عن طريق شركة Don fang، وكذا تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة 4×660 ميجاوات بموقع الحمراوين عن طريق شركة Shanghai Electric…

وتأتي الموافقة على القرار، وفقا لبيان صادر عن المجلس اليوم، في ضوء توجه الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي فى مصر فى قطاع الكهرباء، بهدف العمل على توفير انتاج الطاقة اللازمة لعلميات التنمية فى المجالات المختلفة، وكذا الاستهلاك المنزلى، ومتابعة تنفيذ ما تم التوقيع عليه من مذكرات التفاهم مع شركات صينية فى مجال توليد الكهرباء المختلفة من المحطات الحرارية باستخدام الفحم أوالوقود الغازى السائل، وتطوير شبكة النقل، وتحويل الشبكة المصرية لشبكة ذكية، وتوريد وتركيب عدادات كهرباء ذكية، انشاء مشروع ضخ وتخزين، وتوليد كهرباء من الطاقات المتجددة.