240 نائباً يوافقون على إسقاط عضوية نائب التطبيع حتى الآن

وأبرز المصوتين لصالح إسقاط عضوية عكاشة هم :

علم "اليوم السابع"، أن 240 نائباً وافقوا حتى الآن علي إسقاط عضوية توفيق عكاشة نائب التطبيع، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن للتصويت على إسقاط عضوية "عكاشة"، بناء علي طلب عدد من النواب، فيما رفض 10 نواب اسقاط العضوية.>جون طلعت، حاتم بشات، إيهاب العمدة، سيد فراج، تامر الشهاوى، عمرو وطنى، حمدى بخيت، محمد عبد الغنى، كريم سالم، مدحت الشريف، إيليا ثروت، أحمد إسماعيل، شريف الوردانى، ثروت بخيت، محمد الكومى، على الدمرداش، عيد هيكل، محمد أحمد مسعود، منى جاب الله، محمد أبو حامد، محمد ماهر حامد، أحمد عبده الجزار، سعيد حنفى شبانة، عصام فاروق، محمد شعبان، خالد عبد العزيز، على عبد الونيس.

أحمد زيدان، حمدى عبد الوهاب، عمرو الأشقر، أبو العباس التركى، عبد الفتاح محمد، إبراهيم عبد الوهاب، هند الجبالى قبارى، حسين حسن محمد خاطر، محمد عطا سليم، إلهام المنشاوى، عمر الغنيمى، عمرو كمال الدين، حسنى حافظ، سمير البطيخى، أشرف رشاد عثمان، حسن خير الله، أحمد خليل خير الله، محمود حسين، سليمان وهدان، أشرف عمارة، عصام شيحا، عقيد أحمد شعيب، عبد الفتاح عبد الله، أحمد البعلى، طارق متولى، محمد أبو المجد، جمال كوش، مجدى سيف، محمد أبو زيد، محمد الفيومى

خالد يوسف، صلاح حسب الله، محمود عطية، ثريا الشيخ، عبد السلام الخضراوى، حاتم عبد الحميد، عادل حامد، حسن عمر حسنين، رضوان الزياتى، محمد صديق هيكل، حسين عشماوى، عاطف ناصر، عبد العزيز الصفتى، مصطفى الكمار، حسن السيد، خالد العراقى، إيمان خضر، خالد بشر، توفيق شحاتة، محمود خميس، فايز أبو خضرة، سحر عتمان، عبير تطبية، عبد الله لاشين، عصام أبو المجد، محمود زايد، عبد الباقى تركيا، علاء عبد النبى، نوسيلة أبو العمرو، فؤاد أباظة، خالد عبد المولى، إيناس عبد الحليم، محمد عمرو، محمد العتمانى، بدوى عبد اللطيف، هشام الحصرى، أسامة العبد.

ضياء الدين داوود، محمد الحصى، سمير موسى، هانى النواصرة، إيهاب الطماوى، محمد العنيدى، محمد إسماعيل جاب الله، إبراهيم عبد العزيز القصاص، أيمن عبد الله، عبد العزيز حمودة، سيد أحمد عيسى، محمد الشهاوى، فتحى الشرقاوى، علاء سلاب،سعيد طعيمة، سمير الخولى، إلهامى عجينة، نبيل أبو باشا، حمادة أحمد القسط، فؤاد جاد الله، نعمت قمر، محمد كمال مرعى، محمد الشورى، محمد زايد، هشام الشعينى، سلامة الجوهرى، فتحى ندا، ماجد الرشيدى، أحمد مدين، هانى أباظة، وحيد قرقر.

عصمت زايد، مليجى فتوح، هشام عبد الواحد، عبد الحميد الشيخ، يسرى المغازى، صابر عبجد القوى، فايز بركات، محمود الخشن، محمود محى الدين، محمود بسيونى، نبيل شاهين، سامى المشد، عصام الفقى، بلال الدحاد، محمود شعلان،عماد فؤاد، محمد سعد تمراز، محمود أبو هيبة، محمد عبد الله زين الدين، أحمد العجالى، محمد عباسى، محمد صلاح خليفة، محمد الدالى، عبد الهادى بركة، عطية أشرف رشاد، محمد الحناوى.

عمر حمروش، منتصر رياض، إبراهيم حمودة، عصام إدريس، بكر أبو غريب، محمود عبد المعز الحفنى، محمد صلاح أبو هميلة، نافع عبد العزيز، علاء عابد، عبد الوهاب خليل، قاسم فرج، محمد الحسينى، محمد على عبد الحميد، أحمد سامح درويش، نشوى الديب، طارق حسانين، أحمد مرتضى منصور، رزق الراغب، حمدى السيسى، إيهاب مبروك غطاطى، سعيد حساسين، علاء والى، هيام حلاوة، سعد سعد الرفاعى، أحمد سعيد صالح، محمود الصعيدى، علاء ناجى، أحمد فاروق.

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