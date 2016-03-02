10 آلاف استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة تزامنا مع تصويت إسقاط عضويته

شن عدد من النشطاء، بحملة تمرد لسحب الثقة من توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، حملة مكثفة لجمع التوقيعات، صباح اليوم، تزامنا مع جلسة التصويت على سحب عضويته من البرلمان.

وقال محمد مصطفى، عضو الحملة بقرية كفر الطويلة، بمركز طلخا، مقر دائرة "عكاشة" لـ"اليوم السابع" سعيد بخبر تصويت مجلس النواب على إسقاط عضوية نائب التطبيع، وسنظل نجمع التوقيعات لآخر لحظة من الجلسة، وسوف نقوم بإرسال الاستمارات لمجلس النواب حتى ولو صوتوا بإقالته لتكون ضمانا بين أيديهم لو قام بدعوى قضائية ضد القرار.

وأضاف مصطفى أن نسبة الاستمارات بلغت أمس 8 آلاف توقيع، وجمعنا اليوم فقط ألفى استمارة توقيع ليصل عدد الاستمارات إلى 10 آلاف استمارة تصويت.

- بالصور.."الدقهلية" تنتفض ضد توفيق عكاشة.. طباعة 30 ألف استمارة "تمرد" لفصل "نائب التطبيع" من البرلمان وتسليم الدفعة الأولى منها لـ"النواب".. والأهالى يجمعون توقيعات وينظمون مسيرات مطالبين بمقاضاته

- بالفيديو.. أهالى "نبروه" ينقلبون على عكاشة ويتوعدونه بالضرب.. ويؤكدون: سنتقدم ببلاغات ضده للنائب العام.. و"أحزاب الدقهلية": رمز الصهيونية ونائب تطبيع.. والشباب يجهزون وقفة احتجاجية أمام منزله

>



>- بلاغ يتهم توفيق عكاشة "بالتجسس" على مصر وتكدير السلم العام

- بالفيديو والصور..أهالى"دائرة عكاشة": سنلاحقه قضائيا وشعبيا حتى إسقاط عضويته



>- بالفيديو.. مواطن بـدائرة طلخا يضرب نفسه بـ"الجزمة" ندما على انتخاب"عكاشة"

- برلمانى: تشكيل وفد لمقابلة عكاشة لإثنائه عن لقاء سفير إسرائيل مرة أخرى

- أهالى طلخا ونبروه ينتهون من جمع أول دفعة لاستمارات سحب الثقة من "عكاشة"

- نائب طلخا ونبروه: ليس من حق أى نائب الالتقاء بسفير دون موافقة المجلس

- بالصور.. أهالى مراكز طلخا ونبروه بالدقهلية يتظاهرون ضد توفيق عكاشة ويطالبون بإسقاط عضويته.. فلاحون يخرجون بالجرارات الزراعية ويهتفون ضد نائب التطبيع والصهيونية ويرفعون صور الزعيم جمال عبد الناصر