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10 آلاف استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة تزامنا مع تصويت إسقاط عضويته

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10 آلاف استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة تزامنا مع تصويت إسقاط عضويته 10 آلاف استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة تزامنا مع تصويت إسقاط عضويته
شن عدد من النشطاء، بحملة تمرد لسحب الثقة من توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، حملة مكثفة لجمع التوقيعات، صباح اليوم، تزامنا مع جلسة التصويت على سحب عضويته من البرلمان.

وقال محمد مصطفى، عضو الحملة بقرية كفر الطويلة، بمركز طلخا، مقر دائرة "عكاشة" لـ"اليوم السابع" سعيد بخبر تصويت مجلس النواب على إسقاط عضوية نائب التطبيع، وسنظل نجمع التوقيعات لآخر لحظة من الجلسة، وسوف نقوم بإرسال الاستمارات لمجلس النواب حتى ولو صوتوا بإقالته لتكون ضمانا بين أيديهم لو قام بدعوى قضائية ضد القرار.

وأضاف مصطفى أن نسبة الاستمارات بلغت أمس 8 آلاف توقيع، وجمعنا اليوم فقط ألفى استمارة توقيع ليصل عدد الاستمارات إلى 10 آلاف استمارة تصويت.

استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة (1)

استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة (2)

استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة (3)

استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة (4)

استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة (5)

استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة (6)

استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة (7)

استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة (8)

استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة (9)

استمارة بالدقهلية لسحب الثقة من عكاشة (10)

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