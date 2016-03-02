بالفيديو.. تداول لحظة إطلاق النار على الشيخ عائض القرنى فى الفلبين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لحظة إطلاق النار على الداعية السعودى عائض القرنى بعد انتهائه من إلقاء محاضرة فى الفلبين.

وكان الداعية الاسلامى المعروف قد تعرض لمحاولة اغتيال فى الفلبين أمس، وقدم القرنى الشكر لكل من سأل عنه وكتب على على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "قُلْ لنْ يُصِيبَنَا إِلَّا ما كتب الله لَنَا"، شكراً لكم على السؤال والدعاء غفر الله لى ولكم، و أبشركم أنى طيب وبخير والحمد لله.

تفاصيل محاولة اغتيال عائض القرنى.. مجهولون يطلقون النار على الشيخ ويصيبونه فى يده بعد محاضرة بالفلبين.. الأمن يقتل أحد الجناة ويضبط آخر.. والداعية: إذا أمهلك الله لتعيش يوما جديدا فاشكره على الهدية

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