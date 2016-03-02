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صور| «علا غانم» تشارك محمد سعد بطولة الحلقة الرابعة من «وش السعد» على «MBC مصر»

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صور| «علا غانم» تشارك محمد سعد بطولة الحلقة الرابعة من «وش السعد» على «MBC مصر» صور| «علا غانم» تشارك محمد سعد بطولة الحلقة الرابعة من «وش السعد» على «MBC مصر»

الفنانة علا غانم، والفنان محمد سعد

تُشارك النجمة عُلا غانم، في رابع حلقات “المسرح – البرنامج” الكوميدي الساخر “وش السعد”، مع النجم محمد سعد، حيث يظهرون معًا في إطار تمثيلي كوميدي ساخر من داخل أحد مكاتب البريد في إحدي القري النائية.

وتُعرض الحلقة الجديدة من البرنامج الكوميدي الساخر “وش السعد”، بعد غد الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتتواصل حلقات”المسرح – البرنامج”، “وش السعد” بالعرض أسبوعيًا على مسرح “هيلتون رمسيس” في وسط القاهرة، ويتم تصويره بحضور جماهيري.

ويُشارك في كتابته فريق من الشباب، تحت إشراف الكاتب، والمؤلّف سامح سر الختم، ويخرجها تلفزيونيًا سامح عبد العزيز، فيما يُخرجها مسرحيًا الفنان أشرف زكي، والمخرج هشام عطوة.

كما يُشارك في تمثيل الحلقات هشام إسماعيل، سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.

 

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