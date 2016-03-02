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إدراج طريق الراهبين- كفر الصارم بالغربية فى خطة رصف العام المالى المقبل

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إدراج طريق الراهبين- كفر الصارم بالغربية فى خطة رصف العام المالى المقبل إدراج طريق الراهبين- كفر الصارم بالغربية فى خطة رصف العام المالى المقبل
أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تعليماته بإدراج رصف طريق الراهبين -كفر الصارم البحرى بسمنود بطول 3 كيلو متر ضمن خطة الرصف للعام المالى المقبل، والبدء فورا فى صيانته وترميم الطريق بصفة مؤقتة لحين البدء فى رصفه، نظرا لوجود انخفاضات كثيرة على طول الطريق لمجاوراته لبحر شبين مما يتسبب فى كثيرة عليه.

وأصدر المحافظ أيضا تعليماته باستكمال إنارة الطريق فورا وتوسعه الطريق من 5 متر إلى 6 أمتار، بالإضافة إلى إنشاء المطبات تيسيرا للحركة المرورية عليه بالتنسيق بين الرى ومديرية الطرق وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة سمنود بمتابعة هذه الأعمال وتذليل أى عقبات واستكمال توصيل خط مياه الشرب من سمنود إلى كفر الصارم البحرى.

كان العشرات من أهالى قرية كفر الصارم التابعة لمركز سمنود، قد قطعوا طريق "كفر الصارم – الراهبين" نظرا لسوء الطريق وعدم وجود إنارة عليه، مما تسبب فى مصرع أكثر من 15شخصا فى حوادث متفرقة.

اجتماع محافظ الغربية بديوان عام المحافظة (1)

اجتماع محافظ الغربية بديوان عام المحافظة (2)

اجتماع محافظ الغربية بديوان عام المحافظة (3)


>- أهالى يقطعون طريق كفر الصارم-الراهبين بالغربية بسبب سوء حالته

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مصر 365

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