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"زراعة الشرقية" تواصل حملاتها على مصانع الأسمدة للتأكد من سلامة المنتجات

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"زراعة الشرقية" تواصل حملاتها على مصانع الأسمدة للتأكد من سلامة المنتجات "زراعة الشرقية" تواصل حملاتها على مصانع الأسمدة للتأكد من سلامة المنتجات
شنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية، برئاسة المهندس عاطف الزناتى مدير الإدارة بزراعة الشرقية، حملات تفتيشية على أحد المصانع المعروفة بإنتاج المبيدات فى المنطقة الصناعية بمركز بلبيس.

وسحبت الحملة عينات لمنتجات الشركة، من مخصبات وأسمدة زراعية، منها "ماجرو 20، شيتو ماك، كابى، ماجرو ناون مكس"، للتحليل بمعهد بحوث الأراضى والمياه بالجيزة للاطمئنان على سلامة المنتجات قبل التوزيع على محلات الاتجار والموزعين .

تأتى تلك الحملات فى إطار تعليمات علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعه بالشرقية، لإحكام الرقابة على مصانع الأسمدة والمخصبات للتأكد من سلامة منتجاتها بدائرة المحافظة .


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