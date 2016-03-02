وصول سفينة الصب البنمية إلى الفيردان لتخفيف الحمولة وبدء عملية الإصلاح

أكد مصدر ملاحى لـ"اليوم السابع" أن المجرى الملاحى لقناة السويس، استقبل اليوم سفينة الصب البنمية، التى وصلت إلى منطقة الفيردان، بالكيلو 69 ترقيم القناة، لتخفيف حمولتها التى بلغت 30 ألف طن، لمحاولة السيطرة على السفينة، التى ارتطمت بالضفة الغربية لقناة السويس، يوم الخميس الماضى، ما تسبب فى إحداث 8 ثقوب فى جسم السفينة، أدت لدخول المياه فى جزء من الصهاريج والمقصورات.

وأضاف المصدر، أن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط للمجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة، عبرت بشكل طبيعى دون عطل بحركة الملاحة.

وأشار المصدر، إلى أن هيئة قناة السويس دفعت بطاقم إنقاذ من الغطاسين والفنيين، لمحاولة غلق الفتحات التى حدثت نتيجة ارتطام السفينة، وفريق آخر من شركة التمساح لبناء السفن، وطاقم من الغواصين اليونانيين إلا أنه تبين صعوبة غلق الفتحات.

ومن جهة اخرى، أكد المصدر، أن شركة الرباط وأنوار السفن، خصصت طاقمًا من الفنيين بصحبة عدد من لنشات الخدمات المعاونة، للعمل على خدمة السفينة فترة توقفها.

وفى السياق ذاته، أكد المصدر أن هيئة قناة السويس، تواصلت مع التوكيل الملاحى الخاص بالسفينة New Katerina، لإرسال سفينة تابعة، يمكن من خلالها إتمام عملية تفريغ الحمولة، حتى لا يتم تسريبها إلى قاع القناة.

استمرار حركة الملاحة رغم جنوح سفينة الصب البنمية بقناة السويس ببورسعيد