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جامعة أسوان تستقبل وفدا جامعيا ألمانيا لتبادل الثقافات ضمن اتفاقية "الداد"

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جامعة أسوان تستقبل وفدا جامعيا ألمانيا لتبادل الثقافات ضمن اتفاقية "الداد" جامعة أسوان تستقبل وفدا جامعيا ألمانيا لتبادل الثقافات ضمن اتفاقية "الداد"
استقبلت جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، وفداً ألمانيا من معهد التربية الرياضية بجامعة "ماجد بورج" الألمانية، وذلك فى إطار التبادل الثقافى والعلمى بين الجامعات المصرية والجامعات الألمانية من خلال اتفاقية "الداد".

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن هذه الزيارة بمثابة تفعيل حقيقى للتبادل الطلابى بين جامعتى أسوان وماجد بورج الألمانية، من خلال زيارة الوفد الألمانى لجامعة أسوان، برئاسة "أنيتا هوكلمان"، بجانب أستاذين جامعيين، 10 طلاب.

وأشار نائب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، إلى أن الوفد الألمانى يعمل على برامج تطوير هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والجامعات الألمانية، وتطوير مهارات الطلاب مع إكسابهم الخبرات اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل، وفقاً لما تنصه اتفاقية "الداد".

وكان فى استقبال الوفد الجامعى الألمانى الدكتور عبد القادر محمد - نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب - والدكتور عبد الرحمن عبد الباسط عميد كلية التربية الرياضية، ووكيله.

زيارة وفد جامعى ألمانى لجامعة أسوان (1)

زيارة وفد جامعى ألمانى لجامعة أسوان (2)

زيارة وفد جامعى ألمانى لجامعة أسوان (3)

زيارة وفد جامعى ألمانى لجامعة أسوان (4)


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