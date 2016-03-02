غدا.. اجتماع الجمعية العمومية العادية لمهندسين الإسكندرية

تعقد نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، غداً الخميس جمعيتها العمومية العادية بمقر النقابة، وأعلنت المهندسة سمر شلبى أن من لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية هم من سددوا إشتراك النقابة حتى عام 2014.

وأوضحت شلبى أن جدول أعمال الجمعية العمومية يشمل على اعتماد الموازنة التقديرية 2016، تقرير مراقب الحسابات، تقرير أمين الصندوق لسنة 2015، تقرير الأمين العام عن 2015، مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

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