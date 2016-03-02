مصرع عاملين وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة نقل فى مصرف بالدقهلية

لقى عاملين مصرعهما، اليوم الأربعاء، بعد سقوط سيارة ربع نقل فى مصرف بقرية تلبانة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، يفيد بوصول بلاغ من الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، بسقوط سيارة فى مصرف على طريق تلبانة - المنصورة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط سيارة ربع نقل كانت تقطر "خلاطة بناء" داخل مصرف على طريق تلبانة المنصورة، وتبين وفاة "محمد ا ع" ، و"محمد ح ش"، و"محمود ا"، وإصابة عامل، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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