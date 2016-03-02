مباحث الآداب بالإسماعيلية تضبط طالبتين وشخصا داخل شقة بمدينة المستقبل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع مباحث الآداب بالمديرية من ضبط طالبتين وبرفقتهما شخص آخر داخل شقة بمدينة المستقبل دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للمقدم وائل ذكى رئيس مباحث الآداب بالإسماعيلية من المدعو "محروس.ف" 26 سنة مبيض محارة مقيم المستقبل، دائرة مركز أبو صوير بتواجد أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق بذات العقار الذى يقطن به وبرفقته بعض الفتيات وقيامهم بالأعمال المنافية للآداب العامة، وتجمع عدد كبير من أهالى المنطقة أسفل العقار.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ رئيس قم مكافحة جرائم الآداب العامة وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة وضبط كل من "ماهر.أ" 39سنة ــ مقيم الإسكندرية، و"أمينة.م" 18سنة طالبة مقيمة حى السلام ــ دائرة قسم ثان "سارة.م" 19 سنة طالبة مقيمة ذات الناحية، وذلك أثناء تواجدهم داخل شقة بمدينة المستقبل ــ أبو صوير كما تبين أنهم بكامل ملابسهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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