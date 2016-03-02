مباحث جمصة تضبط هاربا من مؤبد وبحوزته حبوب مخدرة بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث جمصة من ضبط هارب من حكم مؤبد و بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وكان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مديرالمباحث الجنائية، بورود عدة بلاغات إلى النقيب محمد فوزى زيدان رئيس مباحث جمصه بقيام محمد خ. ع. 36 سنة عاطل ومقيم بقرية كفر الغاب بالاتجار بالمخدرات بجمصه على نطاق واسع مستغلا هدوء المدينة.

وعلى الفور قام الرائد محمد فوزى ومعاونوه بضبط المتهم متلبسا على أحد المقاهى اثناء توزيعه المخدر لزبائنه وتم ضبط بحوزته 50 قرص ترامادول و فرد خرطوش و 5700 جنيه و 2 هاتف محمول، وتم تحرير محضر 532جنايات جمصه وتبين انه صادر ضده حكم بالحبس المؤبد فى قضية الاتجار بالمخدرات منذ ثلاثة سنوات بعد ضبطه بمدينة مياط الجديدة.

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