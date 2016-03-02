القضاء الفرنسي يحقق في فوز ريو دي جانيرو وطوكيو بتنظيم الأوليمبياد

(إفي) وسع القضاء الفرنسي من نطاق تحقيقاته المتعلقة بدعاوى الفساد الموجهة لرئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى، لامين دياك، لتشمل ملابسات منح حق تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية لريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.

وعند سؤاله اليوم عما ذكرته صحيفة (جارديان) البريطانية من معلومات بهذا الشأن، تطرق وزير الرياضة الفرنسي، تييري برايار، إلي التحول الذي شهدته العملية التي يقودها قاضي مكافحة الفساد رينو فان رويمبيك.

كما أكد برايار في لقاء مع محطة (فرانس إنفو) أن هذه التحقيقات حول حدوث تأثير علي عملية اتخاذ القرار بمنح المدينة البرازيلية والعاصمة اليابانية حق تنظيم دورتي الألعاب الأوليمبيتين الصيفيتين لعامي 2016 و2020 ، لا تمس عمل الأعضاء الحاليين باللجنة الأوليمبية الدولية.

وأضاف "يبدو أن المعني بهذا التحقيق، وفقا لما فهمته، هو الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوي"، في إشارة منه إلي لامين دياك، الذي وجه له فان رويمبيك اتهاما في نوفمب الماضي بتلقي أموال من الاتحاد الروسي مقابل التستر على حالات لتعاطي المنشطات في ألعاب القوي الروسية.

ونفى الوزير الفرنسي وجود شكوك حول نزاهة الأعضاء الحاليين باللجنة الأوليمبية الدولية.

وأضاف "علي العكس، فإن اللجنة الأوليمبية الدولية تحت قيادة (رئيسها الحالي) توماس باخ تسعي إلي أن تكون الأمور في غاية الشفافية. وعلي أي حال أنتم تعلمون جيدا أن ترشح باريس لتنظيم الألعاب الأوليمبية 2024 سيتوافق مع كل المعايير المطلوبة لأننا نود أن نكون قدوة في هذا الشأن".

ووفقا لما ذكرته (جارديان) فإن لامين دياك ونجله بابا ماساتا يواجهان تهما بالتوسط بين المدن المرشحة لاستضافة الدورات الأوليمبية وبعض أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية.

جدير بالذكر أن قرار منح ريو دي جانيرو حق تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية التي تقام هذا الصيف قد صدر في عام 2009 بينما أعلن فوز طوكيو بنسختها في 2013.