رسميا - منع جالاتا سراي من المشاركة في أي بطولة للاتحاد الأوروبي لمدة عامين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن إيقاف نادي جالاطا سراي التركي عن المشاركة بالبطولات الأوروبية لمدة عامين، على خلفية خرق لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكان الكيان الحاكم لكرة القدم في أوروبا قد أكد في يناير الماضي، أن النادي التركي قد خرق قواعد المساواة المالية الخاصة بالخسائر المسموحة.

وسيتم حرمان الفريق التركي من المشاركة في منافسة دوري أبطال أوروبا المقبلة خلال الموسمين المقبلين 2016-2017 و2017-2018.

وجاء في بيان رسمي من الغرفة القضائية لمكتب الاتحاد الأوروبي للرقابة المالية للأندية "جالاتا سراي سوف يتم منعه من المشاركة في أي مسابقات تخص الاتحاد الأوروبي في حالة تأهلهم خلال الموسمين المقبلين".

وتابع البيان "هذا القرار تم اتخاذه بعدما فشل جالاتا سراي في أن يوافي الشروط للاتفاقية التي حضرها مع محقق مكتب الرقابة المالية على الأندية، في مايو 2014 تحت القانون رقم 15 والذي حكم هذا المكتب".

ويحتل جالاتا سراي حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 37 نقطة بفارق 16 نقطة عن فناربخشة المتصدر ونقطتين عن إسنطبول بويوكسهير في المركز الرابع.

وكان الفريق قد خرج مؤخرا من الدوري الأوروبي على يد لاتسيو الإيطالي.