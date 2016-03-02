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الناقد عماد هنيدي: إعلاني اعتزال شيرين عبد الوهاب كان «أمانة» للجمهور

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الناقد عماد هنيدي: إعلاني اعتزال شيرين عبد الوهاب كان «أمانة» للجمهور الناقد عماد هنيدي: إعلاني اعتزال شيرين عبد الوهاب كان «أمانة» للجمهور

المطربة عبد الوهاب

كتبت – إنجي لطفي

أكد الناقد الفني عماد هنيدي، أنه ” فوجيء مثل الملايين بقرار المطربة شرين عبد الوهاب لاعتزال الحياة الفنية”، مضيفًا:” أشكرها كثيرًا لأنها خصتني بهذا الخبر، الذي أعيش في دوامة بعد إعلاني له، مشرًا إلى أنها كانت موجودة في دبي قبل قرار اعتزالها بأربع أيام” .

كما أكد “هنيدي” في مداخلةٍ هاتفية لبرنامج “راديو سكوب”، والذي تقدمه الإذاعية غدير حسان، على “إذاعة 9090″، أن” “التسجيل الصوتي” الذي أرسلته له “شيرين وأعلنت فيه اعتزالها كان أمانة منها، وكان يجب عليه أن يعلنه لجمهورها”، مضيفًا أن “التسجيل” وصله قبل أيام من نشر آخر حوار أجراه معها.

وأضاف “هنيدي”، قائلًا:” لقد تواصلت مع”شيرين” بالفعل، حين أكدت لي أنها متمسكة بقرار اعتزالها، مركدةً أنها لن تتراجع فيه، ومتوجهةً بالشكر لجميع من يطالبها بالتراجع”.

وأردف الناقد الفني، مؤكدًا أن “شيرين” ذات أحساس عالي جدًا، وأن الفنانين أصحاب الإحساس يكونون “مزاجيين”، في كثير من الأحيان، “على حد تعبيره”، كما استنكر “هنيدي” كل الإشاعات التي تتهم “شيرين”، بمحاولة لفت الأنظار بقرار اعتزالها لأنها ليست في حاجة لمثل هذة الخطوة.

 

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