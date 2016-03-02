مؤتمر الجمعية البحثية للكبد يستعرض الجديد فى علاج فيروسى "سى وبى"

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الرابع عشر للجمعية البحثية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بالقاهرة، ويستمر حتى الجمعة 4 مارس الجارى.

وقال الدكتور محسن سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى التابع لجامعة المنوفية وسكرتير عام المؤتمر "إن المؤتمر يشارك فيه 12 خبيرا أجنبيا بأمراض الكبد والجهاز الهضمى".

وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمى إلى أن المؤتمر سيناقش الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى، لتعريف شباب الأطباء بأحدث التطورات العلمية فى مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمى، كما يناقش المستجدات فى علاج فيروس "سى" والأدوية الحديثة التى سيتم طرحها فى 2016 ، بجانب عقد ندوة عن "تحورات الفيروسات المقاومة للعلاج اليوم".

وأوضح الدكتور ممدوح جبر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة طنطا ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يضم نخبة من الأساتذة المتخصصين من إفريقيا والدول العربية والولايات المتحدة مثل البروفوسيرة "جارتشيا تساو"، الأستاذ بجامعة "يال" بالولايات المتحدة الأمريكية وهى من كبار العلماء فى مجال أمراض الكبد على مستوى العالم، حيث غيرت النظرة لمرض تليف الكبد ومضاعفاته بأبحاثها مثل ارتفاع ضغط الدم فى الوريد البابى، ومن المقرر أن تلقى جارتشيا محاضرتين فى هذا المجال، بجانب مشاركته فى مناقشة فيروسى "سى وبى" وجميع الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمى خلال أيام المؤتمر.

وألقى الدكتور ممدوح محاضرة عن نزيف الجهاز الهضمى النادر الحدوث والناتج عن اختراق ورم الكبد لتجويف المعدة، حيث يتم إحالة المريض للأشعة التداخلية ويتم عمل حقن للشريان الكبدى لوقف النزيف.

كما ألقى محاضرة عن التهاب القولون المتقرح النادر الحدوث فى مصر ، ومرض كرون الذى لم يكن منتشرا فى مصر حتى الثمانينات وبدا فى الانتشار فى السنوات الأخيرة نظرا لتغير العادات الغذائية للشعب المصرى، إلى المأكولات الأوروبية كالوجبات السريعة وغيرها، مشيرا إلى أن أهداف العلاج تغيرت من السيطرة على الأعراض إلى التئام جميع التقرحات الموجودة بالغشاء المخاطى المبطن للقولون، وهذا شىء قليل الحدوث.

وعرض المؤتمر فيديو لحالة كانت مصابة بمرض كرون والتأمت جميع القروح المصابة بها بالأدوية التقليدية مثل الكورتيزون ومركبات السلسليك أسيد دون اللجوء للعلاج البيولوجى ، مشيرا إلى أنه يمكن علاج المرضى بالجرعة المناسبة من الأدوية المتاحة فى الوقت المناسب.

بروتوكول بين جمعية رعاية مرضى الكبد و"المحامين" لعلاج المصابين بفيروس سى

>

انعقاد المؤتمر السنوى الـ11 للجمعية البحثية لأمراض الكبد مارس المقبل