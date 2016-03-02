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نيابة أمن الدوله تجدد حبس 7 أمناء شرطه بالشرقية 15يوم

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نيابة أمن الدوله تجدد حبس 7 أمناء شرطه بالشرقية 15يوم نيابة أمن الدوله تجدد حبس 7 أمناء شرطه بالشرقية 15يوم

أرشيف

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس 7 أمناء شرطة ألقي القبض عليهم بالقرب من مدينة الانتاج الإعلامي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
> وضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن الوطنى 7 من ائتلاف أمناء الشرطة بينهم منصور أبو جبل، في كمين أمني على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء ذهابهم لمدينة الإنتاج الإعلامي للظهور فى إحدى القنوات الفضائية للتحريض ضد الداخلية، وعثر بحوزتهم على مخدرات وطبنجة غير مرخصة.

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