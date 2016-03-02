«الوزراء»: الإعلان عن طرق صرف تعويضات «صناع الجلود» خلال أسبوعين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على اعتماد أسس وقواعد التعويضات المادية والعينية التي سيتم منحها لحائزي وحدات المدابغ القائمة في منطقة مجرى العيون بمصر القديمة والأنشطة المتعلقة بها، وكذا الأسر المقيمة بالمناطق السكنية بالمنطقة، وذلك مقابل إخلاؤهم والإنتقال إلى مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة بدر.

ونص قرار المجلس، وفقا لبيان صادر عنه اليوم، أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالإعلان عن تلك الأسس والقواعد الخاصة بالتعويضات في وسائل الاعلام المختلفة.

بدوره، أعلن وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، أنه سيتم الإعلان عن طرق التعويضات لصناع منطقة دباغة الجلود بشكل وقيمة التعويضات خلال أسبوعين، تمهيدا لبدء إجراءات النقل لمدينة الروبيكي، منوها إلى أنه سيتم بداية هذا العام بدء العمل في المدينة الجديدة.

وأوضح قابيل، خلال مؤتمر صحفي، أن التعويضات ستشمل الصناع الذين كان ليهم سكن، حيث سيتم توفير سكن لهم، ومن لديهم محلات سيتم تعويضهم وتوفير محلات بديلة بالمساحات الجديدة، ومن لم يرغب الاستمرار في الصناعة سيتم تعويضه، لافتا إلى أن هناك مجموعة من عدة وزارات تعمل الآن على تطوير المنطقة.

وأشار إلى أن الحكومة أنفقت حتى الآن 860 مليون جنيه لإنشاء مدينة الروبيكي، وأنه تم التنسيق باستغلال وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر لصناع الجلود الذين سينتقلون لمدينة الروبيكي.