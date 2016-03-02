أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_إفريقيا - على غرار الزمالك.. الأهلي يطلب نقل مباراته مع ريكرياتيفو

Google+ Print
#في_إفريقيا - على غرار الزمالك.. الأهلي يطلب نقل مباراته مع ريكرياتيفو #في_إفريقيا - على غرار الزمالك.. الأهلي يطلب نقل مباراته مع ريكرياتيفو

بينما يستعد الإنتاج الحربي والزمالك للقائهما غدا الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ20 للدوري، تتجه الأنظار لأحد أعمدة الفريق العسكري المنتشي مؤخرا حيث لم يخسر في الدوري منذ 3 يناير الماضي عندما خسر أمام الأهلي 1-0.

حارس الإنتاج الحربي الحالي والأهلي السابق، أمير عبد الحميد، يجيب في حواره مع FilGoal.com عن 10 أسئلة قصيرة حول مشواره والأفضل في .

أفضل مدرب تدربت معه؟

مانويل جوزيه

أكثر مهاجم كان يقلقك؟

جمال حمزة

أجمل هدف استقبتله شباكك؟

كان من شريف أشرف في لقاء بين الجونة وسموحة، استلمها وسددها من مرة واحدة سكنت أقصى الزاوية البعيدة عني.

أصعب مباراة خضتها؟

مع الأهلي ضد القطن الكاميروني في عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008 والتي انتهت 2-2 بعد فوزنا في القاهرة 2-0.

أصعب كرة أنقذتها؟

مبارة أسيك والأهلي في نفس البطولة، ضربة ركنية قابلها أحد لاعبي أسيك برأسية مرت من تحت أقدام محمد بركات الذي كان يحرس القائم، قدرت أن أمنعها من دخول المرمى على الخط، بركات استغرب جدا وسألني كيف منعتها من الدخول.

كرة أخطأت بها؟

في عام 2009 كان الأهلي يقابل بتروجيت وقلت للحكم حينها أن الكرات سيئة جدا، سدد لاعب بتروجيت الكرة من خطأ ضربت في الأرض ودخلت المرمى.

أقوى مدافع لعب أمامك؟

عماد النحاس

أفضل حارس واعد في مصر؟

أحمد الشناوي حارس الزمالك، لو ركز سيكون من عظماء حراسة المرمى.

أفضل لاعب في مصر؟

محمود كهربا

أحسن مهاجم؟

أحمد رؤوف في المصري وستانلي في دجلة ومروان محسن في الإسماعيلي.

ماذا عن باسم مرسي؟

تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، مستواه قل ولكن لو عاد له سيكون من أخطر المهاجمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون