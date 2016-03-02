في_إفريقيا – الكاف يغير موعد إياب مواجهة الزمالك ودوالا.. وتحديد موعد لقاء الذهاب

غير الاتحاد الإفريقي (كاف) موعد مباراة العودة بين الزمالك ويونيون دوالا الكاميروني ضمن دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد حدد الموعد في يوم 20 مارس، إلا أن (كاف) غير الموعد ليصبح يوم 19 مارس بسبب الحقوق التسويقية وجدول إذاعة المباريات.

كما تم تحديد موعد لقاء الذهاب، حيث يقام في يوم 12 مارس.

وكان الزمالك قد طلب نقل المباراة من مدينة دوالا إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، وهو الطلب الذي رفضه الكاف.

وبرر الزمالك طلبه ببعد مدينة دوالا عن العاصمة ياوندي، واحتياجه للسفر برا من العاصمة.

وبالتالي، قام الزمالك بحجز فندقين، أحدهما في ياوندي والآخر في دوالا استعدادا للقاء.

ويواجه الفائز من نزال الزمالك ودوالا المنتصر من مواجهة شبيبة بجاية الجزائري والإفريقي التونسي في دور الـ16 من البطولة.

ويأمل الزمالك في تحقيق لقبه السادس في البطولة بعدما حققها لآخر مرة في عام 2002.