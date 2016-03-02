قناة ZDF الألمانية تصور فيلما تسجيليا عن حياة الدلافين بالبحر الأحمر

وصل اليوم الأربعاء وفد من المصورين والعاملين بقناة ZDF الألمانية، إلى منطقة الفانوس بالبحر الأحمر لتصوير فيلم تسجيلى عن حياة الدلافين بالبحر الأحمر وسبل حمايتها والحفاظ عليها .

ومن جانبه رحب محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، بطاقم القناة الألمانية لوجودهم بمدينة الغردقة، معربا عن سعادته البالغة بفكرة الفيلم التسجيلى عن حياة الدلافين والحياة البحرية بالبحر الأحمر، مشيرا إلى أهمية هذا الفيلم لتشجيع حركة السياحة بالمحافظة وزيادة الوعى لدى السائحين بالحفاظ على الدلافين وعدم إزعاجهم .

ومن ناحية أخرى أبدى طاقم قناة ZDF الألمانية سعادته بتواجده بمدينة الغردقة، معربين عن امتنانهم بحفاوة الاستقبال من قبل محافظ البحر الأحمر وحرصه على تشجيع حركة السياحة بالمحافظة، كما وجه طاقم القناة الدعوة لجميع السائحين للقدوم إلى سواحل البحر الأحمر لاستمتاعهم بالطبيعة الساحرة مؤكدين أن البحر الأحمر آمنة تماما .

يذكر أن فريق من قناة ZDF الألمانية التى تعد من أشهر القنوات العالمية، ومن المقرر أن يقوم فريق العمل بتصوير فيلم تسجيلى عن الكائنات البحرية بالبحر الأحمر وحياة الدلافين، بمناطق الفانوس، العرق، النقر بعرض البحر لمدة 3 أيام تشجيعا للسياحة ولترويجه خلال قناتهم.

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