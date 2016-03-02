ننشر أسماء الفائزين فى مسابقة الأمهات المثاليات بكفر الشيخ

قال مصطفى أحمد جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إنه تم اختيار الأمهات المثاليات، والأب المثالى، والأسرة البديلة، مضيفاً أن الاختيار بناءً على لجنة مكونة من مديرية الأوقاف، والتربية والتعليم، وإعلام محافظة كفر الشيخ، والشباب والرياضة وعدد من المهتمين بهذا الشأن بناءً على اللجنة الفنية بإدارة الأسرة والطفولة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ برئاسة حنان سيف، ورئيس القسم أحمد أبو زيد غنيم، وعضوية كل من شيماء سيد غازى أخصائية، ورانيا عبد الخالق أخصائية.

وأضاف "جاد الله" أنه تم اختيار خضرة فرج بدوى خالد، من كفر الشيخ، أماً مثالية، والأب المثالى بدوى إبراهيم مسعود "كفر الشيخ" والأسرة البديلة رجاء عبد الفتاح أحمد صالح "كفر الشيخ"، الابنة البارة لمياء محمد المرسى "من الحامول"، وصفاء فهمى سلامة "من الرياض"، وسعيدة خليل أبو شنب، من دسوق، ونزيهة حسن الطويل، "مطوبس"، وهناء راشد العدوى "بيلا" وآمال محمد فيومى "فوه" وبدرة بسيونى أحمد البلقاسى "الرياض"، هانم محمد صالح زين الدين، "الحامول" وفاطمة محمود الهنداوى "الرياض" واعتماد أحمد الغرافى "كفر الشيخ".

وقال إنه تم تصعيد خضرة فرج للتنافس على المراكز الأولى على الجمهورية، مشيراً إلى أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، سيكرم الأمهات المثاليات، والأب المثالى، والأسرة البديلة.

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