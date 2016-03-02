لقاء محافظ شمال سيناء بقيادات التعليم يكشف تعطل إنشاء 50 استراحة

كشف لقاء لمحافظ شمال سيناء مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة، عن تعطل إنشاء 50 استراحة للمعلمين رغم وجود اعتمادات مالية لها منذ عام .

عقد اللقاء فى ديوان عام المحافظة وناقش خلاله اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، مع المسئولين بمديرية التربية والتعليم عددا من مشاكل التعليم بالمحافظة، بحضور عبد المنعم ابو الفرج مدير التربية والتعليم بشمال سيناء، ومدراء الإدارات المختلفة ومسئول هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، ونقابة المعلمين، وشدد المحافظ خلال اللقاء على تواجد المعلمين فى مناطق وسط سيناء فى استراحات مجهزة وبحث إمكانية توفير حافلات منها لنقلهم لمدارسهم عوضا عن توفير أتوبيسات تنقلهم من العريش وهو ما يتسبب فى ضياع اليوم الدراسى أثناء التنقل خصوصا أن نظام العمل فى وسط سيناء قائم على العمل 15 يوما واستراحة 15 يوما أخرى.

وكشف الاجتماع عن وجود عقبات إدارية فى إنشاء 50 استراحة جديدة للمدرسين بحسب ماذكره مدير التخطيط بالتربية والتعليم لافتا إلى وجود 25 مليون جنيه مخصصة لبناء استراحات منذ سنة إلا أن هيئة الأبنية لم تقرها للإنشاء .

وقال مسئول الأبنية التعليمية إن الاستراحات التى أنشئت فى المدارس مهملة، باستثناء مجمعات استراحات بوسط سيناء.

وبدورة كلف المحافظ المتابعة بديوان المحافظة بإعداد ملف بمشكلة تعطل بناء الاستراحات لحلها مع الجهات المعنية، كما أكد المحافظ على انتظام حافلات نقل المعلمين للشيخ زويد ورفح والروضة فى مواعيد تضمن العمل فى المدارس طوال اليوم الدراسى وبدون توقف طوال أيام الأسبوع.

وانتقد المحافظ القصور فى عمليات المتابعة من لجان التفتيش وأهمية التأكيد على وجود العلم وتحيته، والنظافة واتخاذ كل وسائل تأمين المدارس، وعدم السماح بجمع أموال من أولياء الأمور، وكلف الشئون الإدارية بمتابعة الاستمارات الخاصة ببدل الانتقالات ولمح لوجود استمارات انتقالات وهمية، وعلى معرفة تحركات العاملين فى التربية والتعليم خارج المحافظة ووجود مايفيد هذه التحركات، مشيرا إلى أن البعض يغادر محل عمله دون إعلام بخط السير بحجة المشاركات فى أنشطة، ونبه لأهمية الاستعدادت لتجهيز لجان الامتحانات وتأمين انعقادها، مع الجهات المختصة.

وإنهاء إنشاء مدرسة المساعيد الثانوية لتبدأ العمل العام الدراسى القادم، وتفعيل القرار الوزارى الخاص بمجموعات التقوية، وأكد أن لجان متابعة من المحافظة ستقوم بحملات تفتيش على مراكز الدروس الخصوصية ، ومن يتواجد بها من المعلمين والموجهين فى أوقات العمل الرسمى سيتم تحويله للنيابة العامة.

ووجه باختيار أماكن لعمل مجموعات تقوية مجانية لتجمعات الأهالى أبناء الشيخ زويد ورفح المتواجدين فى مناطق بئر العبد، وأشار المحافظ لوجود تخبط فى التعيينات فى أيام سابقة محذرا من تكرار ذلك .

- محافظ شمال سيناء يلتقى وكيل وزارة التربية والتعليم

- محافظ شمال سيناء يعلن تواصل تقديم الخدمات لأهالى الشيخ زويد ورفح

- محافظة شمال سيناء تستعد لإقامة 4 تجمعات تنموية جديدة بمركز "نخل"