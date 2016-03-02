طب بيطرى المنيا تحصل على مراكز متميزة فى الدورة البيطرية الثانية بجامعة بنها

شاركت كلية الطب البيطرى جامعة المنيا فى الدورة البيطرية الثانية والمقامة بجامعة بنها بمشاركة 11 كلية طب بيطرى على مستوى الجمهورية، حيث اشتركت الجامعة بوفد مكون من 27 طالبا ومشرفا وعضو هيئة تدريس.

وأكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، بأن ممارسة الأنشطة بين طلاب الكليات المتخصصة تهدف إلى تدعيم أواصر الصداقة والمحبة والود بين طلاب الجامعات المختلفة فى نفس التخصص عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية الاجتماعية والعلمية، مؤكداً على الدور الكبير الذى تلعبه ممارسة الأنشطة فى تكوين شخصية الطالب وتنميتها من مختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، حيث إن هذه الأنشطة تعمل على كسر الحواجز والعلاقات التقليدية بين الأستاذ والطلاب داخل الجامعات.

وصرح الدكتور شحاتة محمد عميد كلية الطب البيطرى بجامعة المنيا، والذى رافق الوفد خلال الدورة بجامعة بنها، بأن جامعة المنيا قد حصلت على المركز الأول فى طابور العرض ومسابقة البحث الاجتماعى والمركز الثالث فى مسابقة العدو، وفى مسابقة المجلة المبتكرة والمركز الرابع فى البرلمان الطلابى وفى مسابقة الغناء ومسابقة البحث العلمى، كما حصلت جامعة المنيا على المركز الخامس فى مسابقات الاسكتش والشعر وفى التقاليد الكشفية والجوالة.

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