بالصور.. محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة الإشغالات فى الزقازيق

قاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة لمتابعة رفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مدينة الزقازيق، وبدأت الحملة من أمام الكوبرى الجديد ناحية مديرية الأمن وكان يرافقه الجهاز التنفيذى.

واستدعى محافظ الشرقية شرطة المرافق، لرفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين من أمام الكوبرى الجديد؛ لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين .

ووجه محافظ الشرقية تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وشرطة المرافق، بتكثيف الحملات على مدار 24 ساعة؛ لعدم عودة الباعة لاحتلال أماكنهم بمجرد مغادرة المكان، مؤكدًا ضرورة عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، ونبه على مسئولى التموين بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار فى الأسواق والمحلات، وأعطى تعليمات مشددة لرئيسى حى أول وثان بالنزول للشارع والتواجد بصفة مستمرة.



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