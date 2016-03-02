مسابقة للطالب المثالى بجامعة قناة السويس

تنظم إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية، والتى تقام على مدار يومين تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب أن مثل هذه المسابقات التى تقام على مستوى الجامعة الهدف الاساسى منها اختيار افضل العناصر التى تمثل الجامعة فى المسابقات على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف سيد الرفاعى مدير إدارة النشاط الاجتماعى أن المسابقة يشارك فيها 25 طالبة و22 طالبا من جميع كليات الجامعة وفرع العريش، والمسابقة تتضمن أسئلة ثقافية وعلمية ودينية وامتحان تحريرى مكون من 30 سؤالا، ويقوم بالتحكيم فى المسابقة لجنة مكونة من الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض والدكتور إسماعيل عبد المنعم أستاذ أمراض ورعاية الأسماك وفاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومحمود عهدى رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة.

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