مدرسة بالإسكندرية تشارك فى ربيع الطلاب والدارسين بفرنسا

رشح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، إحدى المدارس الفرنكوفونية للمشاركة فى تظاهرة ربيع الطلاب والدارسين، التى ينظمها إقليم برفونس آلب كوت دازور كل عام على مستوى دول حوض البحر الأبيض المتوسط بفرنسا.

وتم الاتفاق مع القنصلية الفرنسية على اختيار مدرسة فرانكوفونية كل عام فى هذه التظاهرة، وقد وقع الاختيار هذا العام على مدرسة جيرار، وسيكون هذا الترشيح تقليدًا كل عام توطيدًا للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

يأتى ذلك فى إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين محافظة الإسكندرية وإقليم برفونس آلب كوت دازور.

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