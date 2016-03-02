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«الشباب والرياضه»: عقد مدرب الأهلي الجديد «باطل»

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«الشباب والرياضه»: عقد مدرب الأهلي الجديد «باطل» «الشباب والرياضه»: عقد مدرب الأهلي الجديد «باطل»

المدرب الهولندي مارتن يول

كتبت – إنجي لطفي

فجر برنامج “ملعب 9090″، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة، حين أكد عدم قانونية عقد الهولندي “مارتن يول”، مع النادي الأهلي الذي يقدر بـ 200 ألف دولار .

وأكد محمد سويلم، مدير إدارة الشباب والرياضة بالقاهرة، في مداخلة لبرنامج “ملعب 9090″، على أن ” الجهة الإدارية المركزية، قد لا توافق على اعتماد عقد المدرب الهولندي مارتن يول مع النادي الأهلي، والذي يمتد لموسم ونص”.

وقال “سويلم”،” إن السبب الذي قد ترفض بسببه الجهة الإدارية اعتماد عقد “يول”، هو أن مجلس إدارة الأهلي مًعين لمدة سنة واحدة، في الوقت الذي يمتد عقد “يول” لموسم ونصف”.

وتابع مدير إدارة الشباب والرياضة بالقاهرة، في مداخلته الهاتفية : ” لابد أن يكون العقد مدته سنة واحدة، أي لنهاية تعيين هذا المجلس، حتى يُعتمد، ومن الممكن الخروج من هذا المأزق في حالةٍ واحدة، وهي موافقة من وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز، الذي قد يأمر باعتماد العقد بهدف مصلحة النادي الأهلي”.

 

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