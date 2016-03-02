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327 نائبًا صوتوا على إسقاط عضوية نائب التطبيع توفيق عكاشة حتى الآن

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327 نائبًا صوتوا على إسقاط عضوية نائب التطبيع توفيق عكاشة حتى الآن 327 نائبًا صوتوا على إسقاط عضوية نائب التطبيع توفيق عكاشة حتى الآن

توفيق عكاشة – أرشيفية

واصل أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة حاليا بمقر المجلس، تصويتهم على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وصوت 327 عضوًا فقط حتى الآن، بحسب ما ذكره مراسل «ONA»، على إسقاط عضوية “نائب التطبيع”، فيما يحتاج عكاشة لأصوات ثلثي أعضاء المجلس لإسقاط عضويته رسميا.

ويتم التصويت وفقًا للمادة 110 من الدستور، التى نصت على أنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”.

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