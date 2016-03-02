النطق الحكم في اتهام عبد الحليم قنديل وآخرين بسب «أبو العينين» 16 مارس

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم، تأجيل محاكمة الإعلامي عبد الحليم قنديل، واثنين آخرين، لاتهامهم بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين، لجلسة 16 مارس، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكان دفاع رجل الأعمال محمد أبوالعينين، قد تقدم بدعوتين برقم 19906، و18566 لسنه 2015، يتهم فيهما الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، واثنين من الصحفيين بالجريدة، لاتهامهم بنشر موضوع ينطوي على قدر كبير من السب والقذف في حق رجل الأعمال.