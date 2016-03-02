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ضبط تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية بالطالبية

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ضبط تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية بالطالبية ضبط تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية بالطالبية
تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص ومن بينهم طفل وجميعهم مقيمون بدائرة مركز بنها بالقليوبية، بسرقة الشقق السكنيةدا بئرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 3 جهاز لاب توب وساعة ذهبية وبعض المشغولات الذهبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات جرائمهم وأرشدوا عن أماكن تصريفهم لتلك المسروقات لدى ثلاثة من عملائهم ملاك محل مصوغات بدائرة مركز بنها بالقليوبية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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