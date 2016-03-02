26 مارس.. الحكم على إكرامى الصباغ رئيس شركة أونست بتهمة النصب

حددت دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر أحمد عفيفى، موعدا بجلسة 26 مارس الجارى للنطق بالحكم على إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة اونست المتهم بالنصب على المواطنين .

وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

كان قد تقدم 25 من المجنى عليهم ببلاغات للنيابة العامة يتهمون فيها الصباغ بالنصب عليهم، وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة.

- تأجيل استئناف إكرامى الصباغ رئيس "أونست" على حكم حبسه بتهمة النصب لـ6 مارس