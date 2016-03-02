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مصرع عامل دفعه صديقة امام سيارة بكفر الشيخ

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مصرع عامل دفعه صديقة امام سيارة بكفر الشيخ مصرع عامل دفعه صديقة امام سيارة بكفر الشيخ
لقى أحمد مصطفى محمد أحمد 36 سنة مصرعه دهسا بالسيارة عقب دفعه من صديقه "م.ن.ا" مازحا فتصادف مرور سيارة على الطريق بالبرلس فلقى مصرعه .

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بمصرع أحمد مصطفى محمد أحمد 36 سنة مصرعه دهسا بالسيارة عقب دفعه صديق "م.ن.ا" مازحا فتصادف مرور سيارة على الطريق بالبرلس فلقى مصرعه، تحرر المحضر رقم 1194 إدارى البرلس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت نيابة البرلس بانتداب الطبيب الشرعى لتشرح الجثة.


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