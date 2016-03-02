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ضاحى خلفان: دول الخليج عليها وضع جميع عناصر حزب الله على قوائم الإرهابيين

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ضاحى خلفان: دول الخليج عليها وضع جميع عناصر حزب الله على قوائم الإرهابيين ضاحى خلفان: دول الخليج عليها وضع جميع عناصر حزب الله على قوائم الإرهابيين
كتب ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، تدوينة له على حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر، أكد خلالها أنه على دول الخليج العربى أن تضع الآن جميع عناصر حزب الله ومؤيديه على قوائم الإرهابيين.

وقررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، اعتبار ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية.

- دول مجلس التعاون تعتبر ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية
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>- ضاحى خلفان يتنبأ بسقوط "ترامب" فى الانتخابات الأمريكية بسبب فضائح فساد

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مصر 365

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