نتانياهو ينظر فى امكانية ابعاد عائلات منفذى الهجمات إلى قطاع غزة

> طلب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الأربعاء من المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية النظر فى امكانية إبعاد عائلات منفذى الهجمات الفلسطينيين إلى قطاع غزة، بحسب ما اعلن مكتبه الاربعاء.

وكتب المتحدث باسم نتانياهو فى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع تويتر "ابعاد ذوى الارهابيين الفلسطينيين إلى قطاع غزة سيؤدى إلى تقليل العمليات الارهابية التى ترتكب ضد دولة اسرائيل ومواطنيها".

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان نجاح هذه المبادرة غير مؤكد. وأكد المستشار القانونى للحكومة افيخاى ماندلبيت قبل عدة ايام معارضته لإبعاد العائلات مشيرا بأنها عملية غير قانونية بحسب القوانين الاسرائيلية والدولية.

وتأتى مبادة نتانياهو بينما تشهد الاراضى الفلسطينية وإسرائيل اعمال عنف اسفرت منذ الأول من اكتوبر عن مقتل 180 فلسطينيا وعربى إسرائيلى فى مواجهات واطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها أيضا 28 إسرائيليا اضافة إلى اميركى واريترى وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتقول الشرطة الاسرائيلية ان نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على اسرائيليين.

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