تحذيرات من انهيار سد الموصل فى العراق ومقتل مليون شخص

حذر مهندسون عراقيون اشتركوا فى بناء سد الموصل قبل 30 عاما من خطر انهياره الوشيك، وهو ما سيترتب عليه حصيلة قتلى يمكن أن تكون أسوأ من تقديرات سابقة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية – فى سياق تقرير لها من العراق نشرته على موقعها الإلكترونى الأربعاء، أن المهندسين أوضحوا أن الضغط على هيكل السد يتزايد بشكل سريع مع انصهار ثلوج الشتاء وتدفق المزيد من المياه فى الخزان مما يصل به لبلوغ سعته القصوى فى الوقت الذى تنغلق فيه البوابات المؤدية لقنوات تستخدم فى تخفيف الضغط.

وقال المهندسون العراقيون أيضا أن عدم تجديد المعدات الخاصة بالسد بعد أكثر من عام من سيطرة تنظيم "داعش" بشكل مؤقت على السد.. تعنى أن التصدعات فى الأساس والذى به ثغرات أسفل السد تكبر وتزداد خطورتها يوما تلو الآخر.

ولم يتم حتى الآن توقيع تعاقد مع شركة بناء إيطالية من أجل تنفيذ إصلاحات عاجلة بالسد.. لكن المفاوضات فى الكواليس مع بغداد لا تزال متواصلة.

كما حذر المهندسون من أن تكون الخسارة المحتملة فى الأرواح من الانهيار الكارثى المفاجئ لسد الموصل أكبر حتى من التقدير الرسمى الذى يبلغ نصف مليون قتيل نتيجة الذعر الجماعى إلى جانب موجة فيضان يصل ارتفاعها إلى 20 مترا تضرب مدينة الموصل وتمر بوادى دجلة عبر تكريت وسامراء وصولا إلى بغداد.

وقال نصرت آدمو، كبير المهندسين السابق للسد،أن الهيكل هو فقط الذى سينجو فى ضوء العمل على مدار الساعة من جانب فرق تسد الثغرات فى حجر الأساس تحت الهيكل، وهى عملية تعرف بالحقن بالأسمنت. لكن ذلك المستوى من الصيانة الذى يعود إلى ما بعد بناء السد مباشرة فى عام 1984 تبخر بعد احتلال داعش. فكنا نستخدم 300 شخص يعملون على مدار الساعة فى ثلاث دورات، لكن قليلا جدا هم من عاد من هؤلاء العمال. وهناك 30 شخص فقط تقريبا الآن".

وفى نفس السياق، أعرب نذير الأنصارى، وهو مهندس عراقى يعمل منذ أيام بناء السد، عن القلق بشأن المياه المتزايدة فى الخزان، قائلا "حقيقة أن المنافذ السفلية مملوءة بالمياه أمر مقلق بالفعل بالنسبة لنا".

وأضاف الأنصارى "فى حالة انهيار السد، فإن المياه ستصل إلى الموصل خلال أربع ساعات وستصل إلى بغداد فى 45 ساعة. ويقول بعض الأشخاص أن من الممكن أن يسقط نصف مليون قتيل وهناك من يقول مليونا. وأتصور أنه سيكون هناك المزيد فى ظل عدم وجود خطة جيدة للإجلاء".

وأشار الأنصارى إلى أن سياسة الرد الحكومية، التى تدعو السكان المحليين للانتقال لمسافة 6 كيلو مترات على الأقل بعيدا عن نهر دجلة، هى أمر "مثير للسخرية".

يذكر أنه تم الإعلان عن مؤتمر دولى فى روما شهر إبريل القادم لمناقشة سبل منع حدوث كارثة، لكن بحلول هذ الوقت قد يكون التحرك متأخرا للغاية.

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