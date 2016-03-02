تأييد حبس مني عراقي 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه في «تصوير مواطن دون علمه»

أيدت محكمة جنح مستانف أكتوبر، اليوم الأربعاء، حبس الإعلامية منى عراقي، 6 أشهر وتغريمها 10 آلأف جنيه، فضلًا عن كفالة آلف جنيه، أمام محكمة جنح أكتوبر، كما رفضت استئنافها على الحكم ، وفقًا لما أفاد به مراسل أونا.

وكان دفاع “العراقي”، قد طالب في مرافعته ببطلان الحكم الصادر ضد موكلته، لمخالفة الإعلان للقانون، وإعلانها على مدينة الإنتاج الإعلامي، وليس محل سكنها، فضلًا عن عدم توافر أركان الجريمة، حيث قامت موكلته بعملها بمهنية لتصويرها مُقيم الدعوى في عيادته محل عمله، بمدينة 6 أكتوبر، وليس في مكانٍ عام، “حسبما أفاد في مرافعته أمام المحكمة”.

وذكر الدفاع، خلال المرافعة، أن اسم موكلته الموجود في الدعوى ليس الحقيقي، وإنما هو اسم شهرتها، فيما خلى الحكم الصادر بحقها من اسم مالك القناة “طارق نور”، رغم كونه المتهم الثاني.

وطالب محام “العراقي”، هيئة المحكمة، بحجز الدعوى للحكم بعدما تقدم بأسطوانة مدمجة للحلقة محل اتهام موكلته، للتأكد من عدم إدانتها بتصوير الشاكي في مكانٍ عامٍ.

وبحسب أوراق القضية المتداولة، فإن محكمة أولى درجة، برئاسة المستشار محمد لظمي، التي أصدرت حكمها بحبس “عراقي”، أمرت بمصادرة المعدات المستخدمة في تصوير إيهاب أبوالعلا، مُقيم الدعوى، حيث اتهم مقدمة برنامج “المستخبي” بتصويره بكاميرا سرية، دون علمه، إضافةً إلى سبّه بألفاظ يعاقب عليها القانون، بالمخالفة للأعراف الإعلامية، واتهمته بالنصب.

واستندت محكمة أول درجة إلى نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، في حكمها على “العراقي”، وأمرت بمحو تسجيلات الحلقة التي حُركت بسببها الدعوى.