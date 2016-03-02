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بلاتيني يطعن على قرار الفيفا أمام المحكمة الرياضية

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بلاتيني يطعن على قرار الفيفا أمام المحكمة الرياضية بلاتيني يطعن على قرار الفيفا أمام المحكمة الرياضية

يحاول أليكس ماكليش المدرب الجديد للزمالك اختيار أفضل بديل لحمادة طلبة في مركز الظهير الأيسر لأن الأخير سيغيب عن مباراة الإنتاج الحربي بسبب الإيقاف.

وعلم FilGoal.com أن المدرب الاسكتلندي يفاضل بين الثنائي محمد عادل جمعة ورمزي خالد لكي يشارك أحدهما ضد الإنتاج الحربي في الدوري غدا الخميس.

ويحل الزمالك غدا الخميس ضيفا على الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر، في حين أن الإنتاج الحربي يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

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