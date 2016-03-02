الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق خاصة غربا.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة بوجه عام.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن اثنين الى اربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 17 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية و 36 دقيقة ظهرا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 28 17 80 25 .

> دبي 27 18 85 35 .

> الشارقة 28 16 80 25.

> عجمان 27 17 80 30.

> أم القيوين 27 16 75 25 .

> رأس الخيمة 28 15 90 30 .

> الفجيرة 25 20 85 45.

> العين 29 15 70 20 .

> ليوا 29 14 90 25 .

> الرويس 27 16 90 40 .

> السلع 28 17 85 40.

> دلما 26 18 80 50 .

> طنب الصغرى 25 19 85 60 .

> طنب الكبرى 25 19 85 60 .

> أبوموسى 25 18 80 55.

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