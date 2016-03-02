وحدات القرائية: تنفيذ البرنامج العلاجى بمدارس كفر الشيخ

قال مصطفى مرعى مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، خلال تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن الإدارة شهدت اجتماع مديرى وحدات القرائية بمديرية التربية والتعليم وكوادر القرائية بالإدارات التعليمية والمدارس، تحت إشراف الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور فرج رياض على مسئول القرائية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور إبراهيم محمود وإبراهيم طلعت، مساعدى مسئول القرائية بالمديرية.

وأضاف، أنه تم مناقشة تنفيذ البرنامج العلاجى للصفوف الأولى بالمرحلة ب، ودعم معلمى الصفوف الأولى للتحدث بالفصحى، وتقييم أداء المدرسين فى برنامج القرائية، وتكوين فريق كوادر للقرائية لمتابعة أداء المنسقين بجميع الإدارات التعليمية.

وأضاف فرج رياض على، مسئول القرائية بمديرية التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك برامج مكثفة ينفذها المسئولون عن إدارة القرائية بالمدارس والإدارات التعليمية، وتجر عمليات التقويم لأداء المعلمين، واختبار التلاميذ للوقوف على مدى تحسن أدائهم القرائى.

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