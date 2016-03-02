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نقابة الأطباء تخطر وزير الصحة بتحديد يوم الثلاثاء للتحقيق معه فى لجنة داب المهنة

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نقابة الأطباء تخطر وزير الصحة بتحديد يوم الثلاثاء للتحقيق معه فى لجنة داب المهنة نقابة الأطباء تخطر وزير الصحة بتحديد يوم الثلاثاء للتحقيق معه فى لجنة داب المهنة
خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم، الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان، للحضور للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء، وذلك ظهر يوم الثلاثاء المقبل 8 مارس الجارى.

وكانت هيئة مكتب نقابة الأطباء فى اجتماعها الأخير، قد قررت استدعاء الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، للمثول للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة لسؤاله حول التصريحات المنسوبة له والتى تسىء إلى جموع الأطباء، وكل طبيب حضر الجمعية العمومية ومجلس النقابة .


>نقابة الأطباء تستدعى وزير الصحة لآداب المهنة‎ تنفيذا لقرارات العمومية
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